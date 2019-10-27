شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بالبرلمان تفتح ملف الخسائر داخل شركات ومصانع قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، التجهيز لعقد سلسلة من جلسات الاستماع لمناقشة ملف شركات ومصانع قطاع الأعمال العام التى تعانى من مشكلات وأزمات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، وفى مقدمتها شركات قطاع الغزل والنسيج، لبحث جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل تطويرها وتحديثها حتى تعود إلى ريادتها.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى بيان اليوم، إن اللجنة ستوجه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء المختصين، وهم وزراء قطاع الأعمال العام، والمالية والصناعة والتجارة والقوى العاملة والتموين والتجارة الداخلية والصحة، ورؤساء الشركات القابضة والتابعة.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تطلب من الحكومة استعراض خطتها أمام النواب بعد تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى، 21 مليار جنيه، لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج، إضافة إلى معرفة سياسات وخطط الحكومة بشأن الشركات التى لم تعد صالحة للاستمرار فى عملها بعد استمرار خسائرها.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن استمرار أى شركة تحقق خسائر داخل قطاع الأعمال العام يعتبر إهدارا للمال العام، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة لمنع نزيف استمرار الخسائر داخل بعض شركات قطاع الأعمال العام، وإعطاء أولوية قصوى لتطوير الإدارة والأداء والتحديث الشامل والحقيقى داخل جميع الشركات والمصانع والمشروعات التابعة للدولة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح ملفات شركات الحديد والصلب والأسمنت والسيارات والسكر والألومنيوم والأدوية وغيرها من الشركات التابعة للحكومة.

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