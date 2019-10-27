القومية لمياه الشرب: موجة الطقس السيئ لم تحدث فى هذا التوقيت منذ عام 1994

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن موجة الطقس السيئ التى ضربت مصر فى الأيام القليلة الماضية والأمطار الغزيرة والتى وصلت إلى حد السيول ببعض المحافظات لم تحدث فى مصر فى مثل هذا التوقيت (شهر أكتوبر) منذ عام 1994.
وأكد اللواء إيهاب خضر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تتسلم أى مشروع بملاحظات، وإن كان هناك ملاحظات لا تؤثر على سير العمل يتم تلافيها من الشركة المنفذة أو خصمها من مستحقات الشركة المُنفذة للمشروع، قائلا "اللى بيتقاعس بيتقطم وسطه، ونعمل فى كل المحافظات بالتوازى والحمل تقيل".
وأوضح الفقى أن مشكلة الصرف الصحى ومياه الشرب تكمن فى الشركات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى أن هناك منحة أوروبية منذ عام 2011 تبلغ 56 مليون يورو لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى بمحافظة البحيرة ولم يتم تنفيذ مشروعاتها حتى الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم، لمتابعة مدى تنفيذ كل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.
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