شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يطالب بتسهيل عمل المستثمرين وتسليم الأراضي لهيئة التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد ، إن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على القطع المطروحة على خريطة الأراضى الصناعية الإلكترونية حتى 4 نوفمبر المقبل بدلا من 28 أكتوبر الجارى، من شأنه التيسير على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا لأول مرة فى مصر.

وطالب قوطة، في بيان، الحكومة بتفعيل القانون رقم 83 لسنة 2016 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 نوفمبر 2016، بما يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتولي إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص للتنمية الصناعية.

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وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، أنه رغم صدور القانون إلا أنه ما زال غير مفعل حتي الآن، لافتا إلى وجود مخالفات للقانون تتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف في الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.

وتابع: "هناك معوقات مازالت تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها وتخصيص أراضي بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات".

وأكد قوطة: "حتى الآن لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين خلال عام 2018 كما كان مخططًا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضي صناعية بحلول عام 2020.