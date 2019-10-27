شكرا لقرائتكم خبر عن القومية لمياه الشرب: سحب 64 مشروعا من إحدى الشركات بسبب التأخر وعدم الجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح خضر، أنه تم سحب 64 مشروعا من إحدى شركات قطاع الأعمال بسبب التأخر وعدم الجدية، مشيرا إلى أن السحب تم بشكل آمن وتم إسناد تلك المشروعات لجهات أخرى وتم الانتهاء من بعضها.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه لا يوجد مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ورفضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى استلامها بسبب عدم مطابقة للمواصفات، لافتا إلى أنه كان هناك ما يزيد على 2000 مشروع تم الانتهاء منهم ولم يتم تسليمهم بنهاية العام المالى 2017/2018، والآن أصبحوا 626 مشروع فقط وجارى تسليمهم.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم، لمتابعة مدى تنفيذ كل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.