التليفزيون العراقي يبث مشاهد للغارة التي استهدفت البغدادي بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

بث التلفزيون الرسمي العراقي، الأحد، لقطات مصورة قال إنها للغارة الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية.

وأظهرت لقطات الفيديو التي يبدو أنها مصورة نهارًا، حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وكذلك ملابس ممزقة وملطخة بالدماء، بحسب الفيديو الذي نقلته قناة العربية الإخبارية.

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بدورها، أعلنت تركيا أنها نسّقت مع واشنطن بشأن العملية نفسها. ونقلت رويترز عن مسؤول تركي رفيع قوله إن الجيش التركي "كان على عِلم مسبق بغارة ليلة أمس في سوريا"، موضحًا أن "تركيا ستستمر في تنسيق إجراءاتها في الميدان".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن الجيشين التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل عملية البغدادي.

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وأضافت الوزارة عبر تويتر أنه "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، كان هناك تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين".

لكن مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلت عن مسؤول في البنتاجون قوله إن واشنطن لم تُبلغ أنقرة بعملية استهداف البغدادي.

وقُتِل البغدادي- على الأرجح- في عملية عسكرية "سرية للغاية" جرى تنفيذها منتصف ليل السبت/الأحد، بعد أن حدّدت الاستخبارات المركزية والعراقية مخبأه في منطقة غرب قرية باريشا بمحافظة إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة، ومنها "حراس الدين"، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية وعراقية وسورية.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريمية بأن الولايات المتحدة تُجري فحوصات على عينات من جثة القتيل الذي يُعتقد أنه البغدادي.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر في البنتاجون قوله إن المخابرات المركزية (سي آي إيه) ساعدت في تحديد موقع البغدادي شمال سوريا. وقال مسؤول أمريكي للسي إن إن: "ننتظر نتيجة فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي".

فيما أكّد مصدر استخباري رفيع لوكالة الأنباء العراقية، الأحد، مقتل البغدادي وقيادات عراقية في داعش، بينهم المسؤول الأمني الخاص بزعيم التنظيم الإرهابي غزوان الراوي.