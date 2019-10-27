بـ 46 قطعة أثرية.. ضبط مزارع اشترك مع 3 آخرين في التنقيب عن الآثار بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مزارع اشترك مع ثلاثة أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمحافظة أسيوط، وبحوزته 46 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أفادت قيام "مزارع -له معلومات جنائية" بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار والتربح منها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبرفقته "3 أشخاص -جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط"، وبالفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر "1,5 متر وعمق 2,5 متر" تنتهي بسرداب باتجاه الغرب وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر بحوزته على 46 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور تاريخية مختلفة، وبمواجهه المتهم المذكور اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه بمساعدة باقي المتهمين، وحيازته للقطع الأثرية المضبوط بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها.

Advertisements

بعرض المضبوطات على لجنة مختصة من مفتشي الآثار بأسيوط أفادت بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.