تموين بورسعيد توجه 7 نصائح للمواطنين عند شراء "حلوى المولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الأحد، 7 نصائح للمواطنين عند شراء "حلوى المولد"، حفاظًا على الصحة العامة.
وشددت المديرية، في بيان لها، على أن يكون الشراء من المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق فيها، مع ضرورة وجود تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسمي المنتج والمصنع مدون على الحلوى، وعدم وجود رائحة تزنخ أو تغير في لون أو طعم المواد الداخلة في التصنيع.
وطالب المواطنين بالتأكد من عرض وتداول الحلوى مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وتخزينها بأماكن صحية جيدة التهوية، وعدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.
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