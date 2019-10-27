رئيس "القومية للمياه": "طلبنا 25 مليار جنيه خدنا 9 فقط.. ونعمل بسرعة السلحفاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال اللواء إيهاب أحمد، رئيس الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الهيئة طالبت بتخصيص ما يقارب من 14 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لكن ما تم تخصيصه هو 8 مليارات و200 مليون جنيه فقط لاغير، ورغم ذلك جرى إنجاز 30 مشروعًا لمياه الشرب و20 مشروعًا للصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندس مصطفي سالم وكيل اللجنة، اليوم الأحد، والتي تناقش مدي متابعة الهيئة القومية لمياة الشرب والبصرف الصحي لتوصيات اللجنة خلال موازنة 2017- 2018.

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وأضاف رئيس الهيئة: خلال موازنة عام 2018 - 2019 طالبنا بتخصيص اعتمادات مالية لموازنة الهيئة بمبلغ 18 مليارًا و900 مليون جنيه، لكن ما تم تخصيصة واعتماده بلغ 9 مليارات و700 مليون جنيه، تم تنفيذ 43 مشروع لمياه الشرب بطاقة قدرها 575 متر مكعب يومي و38 مشروعًا صرف صحي بطاقة قدرها 958 متر مكعب يومي.

وتابع رئيس الهيئة: في العام المالي الحالي طالبنا بتخصيص 25 مليار جنيه للموازنة الهيئة، لكن ما تم اعتماده كان 9 مليارات و887 مليون جنيه، جرى إتاحة 6 مليارات جنيه، حتى الآن.

وأوضخ: "نعمل في المشروعات بسرعة السلحفاة نظرا لتأخر الاعتمادات المالية، خاصة وأن كل الشركات المتعاملة معنا والمسند إليها المشروعات هي شركات قطاع عام ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع". ​