"حقوق إنسان النواب" تصل المنيا لمتابعة الأوضاع داخل السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وصل منذ قليل وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى منطقة سجون المنيا، والتي تضم السجن شديد الحراسة والليمان؛ في إطار سلسلة الزيارات التفقدية التي تقوم بها اللجنة.

وبحسب بيانـ كان في استقبال الوفد البرلماني - اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد علي مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلي، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.