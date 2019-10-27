*الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب والرسوم وبلا عجز
*هذا ليس إنجازا صغيرا بل إنجاز كبير ومهم
*الورقة الإصلاحية غير مسبوقة
*لم تتمكن أي حكومة من الموافقة على مثل هذه الإصلاحات خلال جلسة واحدة
*هذه الورقة الإصلاحية ليست للوعود ولن تكون حبرا على ورق
*الحكومة مصممة لتنفذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة
* الاحتجاجات البعيدة عن الطائفية أعادت للشعب اللبناني ثقته في نفسه
*الورقة الإصلاحية خطوة أولى على طريق خطوات يجب أن تتخذ
*الخطوات تشمل رفع السرية المصرفية عن كل متصد للشأن العام واستعادة الثروات المنهوبة ومحاربة الفساد
*كل سياسي أو مرجعية دينية تريد أن تتستر على الفاسدين سيحاسبهم الشعب
*يجب أن نبحث عن حلول وأي حل يجب أن يكون على أساس عدم الوقوع في الفراغ في الدولة
*ممكن البلد يروح على فوضى عارمة وخلل أمني معناه البلد يروح على حرب أهلية
*لا نقبل بإسقاط العهد ولا نقبل باستقالة الحكومة
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز ما جاء في كلمة حسن نصرالله مساء اليوم حول الإحتجاجات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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