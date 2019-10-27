أبرز ما جاء في كلمة حسن نصرالله مساء اليوم حول الإحتجاجات في لبنان

*الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب والرسوم وبلا عجز

*هذا ليس إنجازا صغيرا بل إنجاز كبير ومهم

*الورقة الإصلاحية غير مسبوقة

*لم تتمكن أي حكومة من الموافقة على مثل هذه الإصلاحات خلال جلسة واحدة

*هذه الورقة الإصلاحية ليست للوعود ولن تكون حبرا على ورق

*الحكومة مصممة لتنفذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة

* الاحتجاجات البعيدة عن الطائفية أعادت للشعب اللبناني ثقته في نفسه

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*الورقة الإصلاحية خطوة أولى على طريق خطوات يجب أن تتخذ

*الخطوات تشمل رفع السرية المصرفية عن كل متصد للشأن العام واستعادة الثروات المنهوبة ومحاربة الفساد

*كل سياسي أو مرجعية دينية تريد أن تتستر على الفاسدين سيحاسبهم الشعب

*يجب أن نبحث عن حلول وأي حل يجب أن يكون على أساس عدم الوقوع في الفراغ في الدولة

*ممكن البلد يروح على فوضى عارمة وخلل أمني معناه البلد يروح على حرب أهلية

*لا نقبل بإسقاط العهد ولا نقبل باستقالة الحكومة