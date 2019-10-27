إنزال جوى للقوات العراقية يسفر عن قتل واعتقال إرهابيين شمال غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، 27 أكتوبر، قتل واعتقال مجموعة إرهابيين، في إنزال جوي نفذته قوة خاصة بالقرب من بحيرة الثرثار، شمال غربي العاصمة بغداد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأوضحت الدفاع في العراق، اليوم، أن قوة محمولة جوا بإمرة قائد فرقة المشاة السابعة، تقتل ثلاثة إرهابيين وتأسر اثنين آخرين كانوا يتنقلون على دراجات غرب بحيرة الثرثار.

الجدير بالذكر، أن بحيرة الثرثار تقع على بعد 120 كم شمال غربي بغداد بين نهري دجلة والفرات، وضمن منخفض يعتبر من أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق.

ونفذت القوات العراقية، أواخر شهر سبتمبر الماضي، خمس عمليات إنزال جوية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في المناطق الصحراوية غربي العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الإثنين، 23 سبتمبر الماضي، أن قوة محمولة جواً من قيادة عمليات الجزيرة تنفذ عملية بحث، وتفتيش في مناطق شمال بحيرة حديثة، غربي الأنبار، غربي البلاد.

وعددت الخلية المناطق التي فتشتها القوة، وهي: البوميل، وجتيبة، والشعباني، والخرار، وسنيسلة، وثويلي، والمطجعات.

وأفادت الخلية، بأن القوة تمكنت من حرق سيارتين لتنظيم "داعش" الإرهابي، شمال بحيرة حديثة.

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وحققت القوات العراقية، الجمعة 20 سبتمبر الماضي، أهدافها في إنزال جوي رابع حتى نهاية الأسبوع الماضي، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، وتدمير بقاياه في ثلث مساحة العراق، غرباً.

وحينها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوة من قيادة عمليات الأنبار، قامت

بعمليتين إنزال في منطقة الإجلابات، غربي المحافظة، غربي البلاد.

وأكدت الخلية بأن القوات تمكنت من خلال العمليتين، من تدمير آلية "بوكلاين"، وسيارة نوع "بيك آب" تعود لأحد الإرهابيين.

وأضافت خلية الإعلام الأمني أن القوات ألقت القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.

ونفذت قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الأنبار، والفوج التكتيكي لشرطة المحافظة، صباح الخميس، 19 سبتمبر الماضي، عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات"، أسفرت عن وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة أن الوكر الأول يحتوي على أسلحة متوسطة، وخفيفة متنوعة، والوكر الثاني يحتوي على معدات، وتجهيزات، وقد كانت مفخخة حيث تم تدميرها، حسب بيان للخلية.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".