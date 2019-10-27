ننشر رابط أبشر للتقديم لوظائف الأمن العام السعودي

بدأت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية ووظائف الأمن العام على رتبة "جندي" للتعيين عليها عقب التخرج بمختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم لوظيفة الأمن العام، وبدأت الإدارة في استقبال طلبات القبول منذ العاشرة صباح اليوم الموافق 28 صفر1441هـ، و27 اكتوبر2019، ومن المقرر أن تنتهي في تلقي الطلبات والتسجيل حتى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس القادم الموافق 3 ربيع الأول و31 أكتوبر.

اقرا أيضًا: بعد مضي 8 ساعات.. شهادة في قضية عزل ترامب

وأوضحت الداخلية السعودية، أن التقديم سيكون

بشكل إلكتروني عبر موقع أبشر للتوظيف، وللتقديم في الوظيفة أضغط هنا

وكانت الإدارة نشرت الشروط الواجب توافرها في المتقدم عبر بوابة أبشر للتوظيف .

والشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل واستثنت من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

Advertisements

. إن كان حاصل على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

. لابد أن يتوافر في

المقتدم حسن السيرة و والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

اقرا أيضًا: بطرق بسيطة.. تعرف على طريقة الإستعلام عن العمالة الوافدة في السعودية

. أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم سارية وقت التسجيل في الوظيفة.

. أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

. أن كان المتقدم متزوج لابد ألا تكون زوجته سعودية.

. ان يجتاز المتقدم كافة اختبارات القبول للوظيفة.

وطالبت إدارة القبول من الراغبين في التقديم لوظائف الأمن العام الدقة في ملئ البيانات، مؤكدة انها لا تنظر في أي طلب غير مستوفى الشروط المطلوبة المعلنة بمنصة أبشر.