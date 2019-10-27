أبو بكر البغدادي.. عاش مطاردًا ومات متفجرًا "بروفايل"

كان زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، هدفًا ثمينًا لقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، منذ ظهور اسمه وبزوغ نجمه على الساحة الدولية.

مَنْ أبو بكر البغدادي؟

هو إبراهيم عواد محمد إبراهيم علي محمد البدري، المولود في مدينة سامراء شمالي بغداد عام 1971 لأسرة متوسطة، من أكثر المطلوبين في العالم، ورصدت الولايات المتحدة مبلغ 25 مليون دولار أمريكي مقابل رأسه.

حصل البغدادي على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية في جامعة بغداد عام 1996، ثم شهادتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القرآنية من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية عامي 1999 و2007 على التوالي.

في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003، الذي أطاح بالرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، نشط البغدادي

في العراق، كما احتجزته القوات الأمريكية لاحقًا في معتقلي أبو غريب ومعسكر بوكا، حيث قام بنشر الأفكار الإرهابية وتجنيد أتباعه خلال هذه الفترة.

أطلقت عليه أسرته لقب المؤمن، لأنه كان ينتقد ذويه بشدة بسبب عدم التزامهم بمعاييره الصارمة.

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حتى العام 2004، قضى البغدادي سنوات دراساته العليا في حي الطوبجي في بغداد، مع زوجتين وستة من الأبناء، كان يُعلم تلاوة القرآن لأطفال المنطقة في أحد المساجد، حيث كان أيضًا من ضمن أعضاء فريق المسجد في كرة القدم.

بعد مرور أشهر على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساعد البغدادي في تأسيس

جماعة "جيش أهل السنة والجماعة" المسلحة.

وفي بداية الأمر، انضم البغدادي إلى تنظيم القاعدة في العراق، حيث صعد نجمه بين صفوف المتشددين، إلا أنه ساهم في انشقاق تنظيم داعش عن القاعدة.

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في ربيع عام 2013، أعلن البغدادي أن "جبهة النصرة" التي كان يتزعمها هي جزء من تنظيم داعش في العراق، وأطلق عليه اسم "تنظيم داعش في العراق والشام".

حينما طلب زعيم تنظيم القاعدة الأم، أيمن الظواهري، من البغدادي منح "النصرة" استقلالها، رفض الأخير، وفي فبراير عام 2014، أعلن الظواهري قطع كل علاقات القاعدة بتنظيم داعش.

القوة الخاصة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

وردًا على ذلك، بدأ تنظيم داعش في قتال "جبهة النصرة"، وعزز قبضته على شرق سورية، حيث فرض البغدادي قوانين صارمة، وبعد أن عزز معقله في شرق سوريا، أمر البغدادي رجاله بالتوسع في غرب البلاد.