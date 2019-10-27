إيران تفرج عن ناشطتين

أفرج القضاء الإيراني السبت عن الناشطة سبيدة غوليان التي دعمت إضرابًا في أحد معامل السكر الرئيسية في البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتم إطلاق سراح الناشطة التي أوقفت في يناير، بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 مليار ريال(108 آلاف يورو)، حسب الوكالة.
وأعتقلت غوليان للمرة الأولى في أواخر عام 2018 بعد أن أعلنت دعمها لمضربين في معمل للسكر يقع على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من طهران،
وفي يناير، أكدت غوليان ومنظمون للإضراب أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم.
وذكر التلفزيون الرسمي آنذاك أنها أقرت بأن لديها علاقات مع ناشطين في أوروبا "وهدفها الإطاحة بالدولة".
وأُفرج أيضا السبت عن ناشطة أخرى هي عاطفة رانغريز التي كانت معتقلة على دورها في الإضراب في المعمل نفسه.
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