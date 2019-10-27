تفاصيل مقتل أبوبكر البغدادي وزوجتيه

وقال مسؤول رفيع في البنتاجون: إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأميركية الموقع الذي كان فيه البغدادي، وأضاف أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.
وأشارت مصادر في البنتاجون إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال البغدادي بأذى، لكن اثنتين من زوجاته انتحرتا بتفجير نفسيهما.
فريق دلتا
ونفذ العملية فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأميركية وقبل تنفيذ العملية كان موقع البغدادي تحت المراقبة، وأفادت تقارير إعلامية بمقتل البغدادي بعملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.
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