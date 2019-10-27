الاحتلال يطلق النار على مزارعي غزة ويعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش تخللها اعتقال عشرة من الشبان الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة .. فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة المحاصيل.

وفي قطاع غزة فتحت قوات الاحتلال صباح اليوم نيران رشاشاتها صوب المزارعين شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع دون الإبلاغ عن إصابات.

واندلعت فجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية تخللها إطلاق للقنابل المسيلة للدموع.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل مسيلة للدموع باتجاه المواطنين في حي النقار غرب قلقيلية، ما أوقع إصابات بالاختناق.

من جهة أخرى واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم إغلاق مداخل بلدة عزون شرقي قلقيلية وتشديد الحصار عليها.

وفي سياق اعتداءات مجموعات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة سرق مستوطنون صباح اليوم ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة داخل سياج مستوطنة "ايتمار" جنوب شرق نابلس وكسروا أغصانها.

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وقال سعد عواد رئيس مجلس قروي قرية عورتا قرب نابلس إن المواطنين تمكنوا من الدخول إلى أراضيهم خارج سياج المستوطنة بعد حصولهم على تنسيق لخمسة أيام إلا أنهم تفاجأوا بقيام المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون وتكسير الأغصان بشكل استفزازي.

ويسمح الاحتلال سنوياً للمزارعين بقطف ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة خارج سياج المستوطنة لمدة خمسة أيام في المناطق الواقعة شمال غرب المستوطنة في شهر أكتوبر الجاري، ويومين لقطف الثمار في المنطقة الواقعة شمال شرق المستوطنة في شهر نوفمبر .. فيما يسمح للمزارعين بقطف الثمار ليوم واحد فقط داخل سياج المستوطنة.

وأوضح أن مساحة الأراضي التي لا يسمح للمزارعين بدخولها إلا بتنسيق مسبق تبلغ ثمانية آلاف دونم خارج سياج المستوطنة وخمسة آلاف دونم داخل السياج من أصل 22 ألف دونم مساحة أراضي القرية الإجمالية.

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وقام مستوطنون باقتلاع أكثر من 25 شجرة زيتون من أراضي قرية نحالين غربي بيت لحم في منطقة تدعى وادي الجمجوم المحاذية للبؤرة الاستيطانية "بيت عاين" فيما الأشجار معمرة، وكان أصحابها يستعدون لقطاف الثمار عنها.