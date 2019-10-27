وزيرة بريطانية: 31 أكتوبر لا يزال الموعد المفترض لـ "بريكست"

حذرت نيكي مورجان وزيرة الثقافة البريطانية النواب، اليوم الأحد، من أن يوم 31 أكتوبر لا يزال هو الموعد الذي يُفترض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيه داعية البرلمان إلى دعم محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات في 12 ديسمبر.

وقالت مورجان لقناة سكاي نيوز "في ظل عدم وجود اتفاق يصدق عليه البرلمان وعدم منح تمديد من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن موعد الرحيل المفترض لا يزال يوم الخميس".

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وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي، أرجأوا في بروكسل إلى مطلع الأسبوع قراراً حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست، ما منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متسعاً من الوقت للدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

وأبلغ دبلوماسيون كبار أنهم سيجتمعون مجدّداً الاثنين أو الثلاثاء، أي قبل أقل من 72 ساعة من الموعد المحدد راهناً لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويدفع جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة يأمل أنّ تمنحه أغلبية لتمرير اتفاق الطلاق الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الفائت.