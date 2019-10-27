كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف السيرة النبوية.. مقر الحضارة الإسلامية في المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في المدينة المنورة الموافقة على تخصيص مقر متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

ومن المقرر بناء المتحف على مساحة 20 ألف متر مربع في مدينة المعرفة الاقتصادية، وفقًا لأحدث التقنيات الحديثة في معارض المتاحف.

وأكد الدكتور العيسى أن المتحف يعكس أهمية المملكة العربية السعودية وأرض الرسالة ونقطة انطلاق حضارة الإسلام، مشيرًا إلى أن MWL قد تلقت طلبات من 24 دولة ترغب في نسخ فرعية من المتحف الذي سيتم إطلاقه في إندونيسيا وكذلك الإمارات العربية المتحدة، حيث ستشارك MWL مع نسخة من المتحف في معرض إكسبو 2020 في دبي.

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وشكر الدكتور العيسى الأمير فيصل بن سلمان على توجيهه لاستضافة مقر المتحف في المدينة المنورة، وكذلك متابعته المستمرة لهذا المشروع الهام، والذي يتماشى مع الدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين وولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وسيكون المشروع أحد المعالم المهمة التي تتبناها المملكة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية باستخدام أحدث التقنيات.

ويشتمل المشروع على مراكز علمية وبحثية ومراكز تدريب وتطوير وترجمة ومعارض متاحف متطورة وقاعات مؤتمرات دولية وندوات علمية ومركز للنساء والأطفال والعديد من الأنشطة الأخرى التي تختلف عن مصدر الإشعاع الحضاري العالمي.

