كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دافوس في الصحراء" تتصدى للتحديات الاقتصادية الدولية وتطلعات المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق "مبادرة الاستثمار في المستقبل" (FII) التي تستمر ثلاثة أيام، والتي تحمل اسم "دافوس في الصحراء"، في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، وستتناول المسائل الاستراتيجية والحيوية حول البيئة الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والعالمية.

ويجمع الحدث بين صانعي السياسات وأباطرة العالم من جميع أنحاء العالم في 47 ندوة وورشة عمل وثلاث قمم.

وأكدت عشرات الشركات العالمية، بما في ذلك 25 شركة أمريكية وبنوك استثمارية، مشاركتها.

وسوف يسعى قسم الصناعات السمكية إلى الإجابة على العديد من الأسئلة، بما في ذلك كيف يمكن للاقتصاد الطموح الحالي تشكيل الاقتصاد في العقد القادم.

وحصلت صحيفة الشرق الأوسط على نسخة من أجندة الصناعات السمكية. وإنه يتناول الاقتصاد النسائي وما إذا كانت التطورات الحالية ستساعد على زيادة إدماج المرأة في الاقتصاد العالمي. وسوف تسلط الضوء على اليابان والصين كأمثلة.

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وسيتم أيضًا مواجهة التحديات المالية، مع توجيه الاهتمام إلى الوضع في أوروبا. وسيتم سؤال الحكومات الأوروبية عن كيفية سعيها لدفع الابتكار في الأسواق المالية.

وعلى المستوى الدولي، سيعالج المسؤولون التنفيذيون طرق تحقيق أهداف التنمية المستدامة للولايات المتحدة.

وسوف تسلط FII الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الهند والبرازيل وأفريقيا في الاقتصاد العالمي.

وسوف تأخذ ملفات الطاقة مركز الصدارة في هذا الحدث. وستتناول المناقشات ابتكارات الطاقة الجديدة.

