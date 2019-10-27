كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "زقاوي" إلى "البغداي".. قادة الإرهاب الذين قتلوا علي يد القوات الخاصة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مقتل "أبو بكر البغدادي"، من قبل الجيش الأميركي وقتله في شمال سوريا تعرف علي أبرز القادة من تنظيم القاعدة لشؤون الدولة الإسلامية والتي تم اغتيالهم من قبل الجيش الأمريكي.

أبو مصعب الزرقاوي

أبو مصعب الزرقاوي أردني قتل في يونيو عام 2006 في العراق من قبل "بوش"،المدعو أحمد فضيل نزال الخلايله وكنيته أبو مصعب الزرقاوي من مواليد 30 أكتوبر 1966 وتم مقتله في 7 يونيو عاك 2006 وكان عضوً في تنظيم القاعدة في العراق وكان قائد لمعسكرات تدريب المسلحين في أفغانستان واشتهر بعد ذهابه إلي العراق لكونه مسؤولًا عن سلسلة الهجمات والتفجيرات خلال حرب العراق. وكان هو مؤسس تنظيم الــ"توحيد والجهاد "،في التسعيينات والذي ظل زعيمه حتي مقتله في يونيو 2006 كان يعلن رسميً بالصوت والصورة عن هجماته المتكررة في العراق بينها تفجيرات انتحارية وإعدام رهائن. وأشتهر لاحقً بزعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي هو فرع تنظيم القاعدة في العراق بعد أن بايعت جماعة التوحيد والجهاد ويعتبر هذا الأسم هو تابع لأسامة بن لادن عام 2004 كما أن زعيم مجلس شوري المجاهدين في العراق حتي تم اغتياله. اشتهر في عام 2004 أبو مصعب الزرقاوي بذبح أحد الرهائن الأمريكين في العراق ويدعى يوجين أرمسترونغ، وذلك بجز عنقه بسكين في فيديو مصور قامت جماعة التوحيد والجهاد بنشره على الإنترنت. أعلنت لاحقًا الحكومة الأردنية سحب الجنسية منه تزوج من ثلاث زوجات

الجدير بالذكر بأن الزرقاوي تزوج من ثلاث زوجات الأولي أم محمد وهي أردنية الجنسية وله منها 4 أطفال في صباح 7 يونيو 2006، اعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي تصنفه السلطات العراقية على أنه تنظيم إرهابي في غارة أمريكية. ووصف الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش الزرقاوي "بأنه ضربة قوية لتنظيم القاعدة"، معتبرا أنه واجه المصير الذي يستحقه بعد "العمليات الإرهابية" التي نفذها في العراق.