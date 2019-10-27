كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوجه كلمة للشعب الأمريكي بعد مقتل البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم السبت أن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يلقي "بيانًا رئيسيًا" اليوم الأحد.

قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض "هوجان جيدلي": "أن ترامب سوف يخاطب الأمة اليوم الأحد في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من 1600 شارع بنسلفانيا. ولم يتضح على الفور ما سيناقشه الرئيس في خطابه".

ويأتي الإعلان المجدول بعد أن سخر ترامب من أتباعه على تويتر: "حدث شيء كبير جدًا!"

ونقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، ذكرت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي استهدف زعيم تنظيم اداعش أبو بكر البغدادي في غارة في شمال غرب سوريا يوم السبت. وافق ترامب على المهمة قبل أسبوع تقريبًا من حدوثها، وفق ما أوردته نيوزويك.

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في أبريل أصدر تنظيم داعش، شريط فيديو يُزعم أنه يعرض البغدادي لأول مرة منذ حوالي خمس سنوات. وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، فقد ترأس صعود داعش لأنها اكتسبت سمعة بقطع الرؤوس واجتذبت مئات الآلاف من المتابعين إلى خلافة مترامية الأطراف وذاتية التصميم في العراق وسوريا.

وظل البغدادي من بين عدد قليل من قادة داعش الذين ما زالوا طلقاء على الرغم من الادعاءات المتعددة في السنوات الأخيرة حول وفاته، وحتى مع تقلص الخلافة المزعومة بشكل كبير.

وجاء إضراب يوم السبت وسط مخاوف من أن انسحابًا أمريكيًا حديثًا من شمال شرق سوريا قد ينشر قوة جديدة في الجماعة المسلحة، التي فقدت مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها من قبل.

