كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلقب بالمدمر والشرس والمتعصب.. خليفة أبو بكر البغدادي المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسئلة كثيرة طرحها مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، إثر غارة أمريكية، فجر اليوم، على مقر اختبائه في سوريا، من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟

وسائل إعلام ووكالات أنباء عاملية، قالت في وقت سابق، إن أبو بكر البغدادي، رشح العراقي عبد الله قرداش، المعروف بـ"المدمر"، لخلافته، واصفة إياه بالمقاتل الشرس والمتعصب.

وأوضحت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن عبدالله قرداش، هو ضابط مخابرات سابق، في جيش صدام حسين بالعراق، وترقى في صفوف التنظيمات الجهادية منذ احتلال العراق عام 2003.

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