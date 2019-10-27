يلقب بالمدمر والشرس والمتعصب.. خليفة أبو بكر البغدادي المنتظر

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أسئلة كثيرة طرحها مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، إثر غارة أمريكية، فجر اليوم، على مقر اختبائه في سوريا، من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟
وسائل إعلام ووكالات أنباء عاملية، قالت في وقت سابق، إن أبو بكر البغدادي، رشح العراقي عبد الله قرداش، المعروف بـ"المدمر"، لخلافته، واصفة إياه بالمقاتل الشرس والمتعصب.
وأوضحت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن عبدالله قرداش، هو ضابط مخابرات سابق، في جيش صدام حسين بالعراق، وترقى في صفوف التنظيمات الجهادية منذ احتلال العراق عام 2003.
"قرداش" من أصل تركماني، وكان معتقلاً في سجن بوكا بمحافظة البصرة، وسبق أن شغل منصب الشرعي العام لتنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل، وكان مقرباً من القيادي أبوعلاء العفري، نائب البغدادي والرجل الثاني في قيادة داعش، وقُتل عام 2016.
والد قرداش كان خطيبا مفوّها وعقلانيا، ويتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل.
تولى "قرداش" منصب أمير ديوان الأمن العام، في سوريا والعراق، وهو أحد أقوى الدواوين داخل داعش، والمسؤول عن حماية القيادات والتخلص من أعداء التنظيم.
كما أشرف في وقت سابق على ديوان المظالم، وهو ضمن الإدارات الخدمية التي أنشأها داعش، خلال سيطرته على المدن، وتولى أيضاً منصب وزير الدفاع داخل التنظيم، وأشرف بنفسه على عمليات التفخيخ في أثناء معارك التنظيم ضد الجيش الحر بسوريا.