كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون العراقي ينشر الصور الأولى لمقتل أبو بكر البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر التلفزيون الحكومي العراقي، اليوم الأحد، لقطات مصورة للغارة الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا.

لقطات مصورة

بحسب قناة سكاي نيوز عربية، أظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.

وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أميركية في سوريا.

ترامب يستعد للإدلاء ببيان

ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض اليوم.

وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز في وقت سابق إن البغدادي كان هدفا للعملية التي جرت ليلا، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

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وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي.

عملية استهدفت البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

مقتل البغدادي

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.

ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أميركيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بعد على طلب للتعقيب.