كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن الطائرة التي استخدمت في قتل أبو بكر البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شبكة "كردستان 24" الإخبارية، عن نوع الطائرة التي استخدمت في قتل أبو بكر البغدادي، زعيم داعش.

الشبكة نقلت عن مصادر عراقية، أن غارة أمريكية بطائرات دون طيار "درون" على شمال سوريا، تمكنت من قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أن الجيش الأمريكي، في مهمة شاركت بها طائرات هليكوبتر ومقاتلات أمريكية وطائرات بدون طيار، قام بعملية استهدفت تصفية البغدادي.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تصريحات لمسؤولين أمريكيين، إن القوات الخاصة شنت غارة على البغدادي في محافظة إدلب في شمال سوريا في ساعة متأخرة يوم السبت. كما قالت إن وكالة المخابرات المركزية "ساعدت" في تحديد مكان الهارب.