كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. معلومات لم تنشر بشأن عدد القوات التي شاركت في تصفية البغدادي وعدد القتلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المرصد السوري، عن تعداد القوات الأمريكية، التي هاجمت مقر زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

وقال المرصد، إن القوات الأمريكية، كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

Advertisements

وأوضح "المرصد" أن 8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضي، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادي، واشتبكت مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب.

وأضاف المرصد السوري، أن المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالا جويا ورغبة في اعتقال القيادي الذي كان متحصنا في ذلك المنزل الذي يعود بالفعل إلى قيادي جهادي، تبين أنه البغدادي نفسه.

المرصد، نوه بأن هناك 9 قتلى نتيجة العملية بينهم القيادي وزوجته وعدد من الأطفال.