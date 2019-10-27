كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان توجه صفعة ثانية لرئيس وزراء الهند بشأن استخدام المجال الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت باكستان السماح باستخدام المجال الجوي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في زيارته للمملكة العربية السعودية في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر.

وقال مسؤولون حكوميون، اليوم الاحد، إن قرار إسلام آباد نقل إلى المفوضية العليا الهندية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن رفضت إسلام آباد طلبًا رسميًا من الهند الشهر الماضي للسماح لطائرة مودي بعبور المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، وكذلك لرحلة العودة في 28 سبتمبر.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: "بالنظر إلى الوضع في كشمير ونوع الهمجية والفظائع التي ارتكبتها الهند في كشمير، رفضت باكستان هذا الطلب".

جاء ذلك وسط تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بشأن منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.

وكانت قد علقت باكستان العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاتصالات مع الهند، بعد أن جردت نيودلهي منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها من وضعها الخاص في أغسطس.

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وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن باكستان استبعدت أي علاقة دبلوماسية مع الهند بشأن قرار نيودلهي تجريد ولاية جامو وكشمير المضطربة من وضعها الخاص.

وأضاف "قريشي" للصحفيين في إسلام آباد يوم الاربعاء 16 اكتوبر: "لا أفكر في أي تدخل دبلوماسي في المستقبل القريب في مثل هذه الظروف. حتى لو كان بعض الأصدقاء يريدون عقد اجتماع، فسيكون ذلك بلا فائدة".

وأوضح: "لم تتجنب باكستان حل القضايا مع الهند من خلال المحادثات، وكان موقف رئيس الوزراء عمران خان إيجابيًا منذ اليوم الأول. لكنهم- الهند- هربوا من الحوار واتخذوا خطوة ضد قرارات الأمم المتحدة في 5 أغسطس".

وأكد الزعماء الهنود بالفعل أن أي محادثات مع إسلام أباد ستكون فقط بشأن قضية منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.

ومنذ أن حصلت الهند وباكستان على الحرية من الحكم الاستعماري البريطاني في العام 1947، أصبحت كشمير نقطة اشتعال كبيرة بين الجارتين.

في أوائل أغسطس، ألغت الحكومة الهندية الوضع الخاص لولاية كشمير وجامو على النحو المحدد في المادة 370 من الدستور.

يمنح القانون الذي يمنح وضعًا خاصًا للدولة جامو وكشمير دستورًا مستقلًا، فضلاً عن حقوق اتخاذ القرار في مختلف المجالات باستثناء الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.