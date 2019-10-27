إصابة 12 شخصا في حادث اصطدام بين “طوبيس” وشاحنة من الحجم الكبير

شهد مدخل مدينة كلميم على مستوى الطريق الوطنية رقم 1، مساء أمس السبت، حادثة سير خطيرة، بعد اصطدام حافلة للنقل العمومي، وشاحنة من الحجم الكبير.

وحسب مصادر “اليوم24” فإن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا، بينهم نساء، بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما كانوا على متن “طوبيس”، قادمين من منطقة بوزيكارن، حيث اصطدم بشاحنة من الحجم الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين، بينهم امرأة في حالة خطيرة، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي في كلميم.

وفور إشعارها بالخبر، حلت مختلف السلطات المختصة، التي فتحت تحقيقا، للوقوف على أسباب، وملابسات الحادث، فيما قال بعض إن ضيق الطريق هو السبب في الحادث.