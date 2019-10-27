محمد رمضان يصدر “كليبه” المنجز في مراكش.. فكرة مستهلكة!-فيديو

أصدر الفنان المصري محمد رمضان، ليلة السبت، كليب أغنية “سلطان” الذي أنجزه مؤخرا بمدينة مراكش المغربية.

وظهر محمد رمضان في مشاهد تصوير داخلية، يتقمس دور سلطان، لتناسب كلمات الأغنية التي يفتخر فيها بنفسه.

ولجأ محمد رمضان للمدونة العراقية الشهيرة “نور ستارز”، من أجل الترويج لكليبه، بإشراكها فيه والاستفادة من شهرتها وعدد متابعيها الذي يبلغ 5.7 مليون متابع على “أنستغرام”.

Advertisements

وسقط محمد رمضان في فخ التكرار، حيث أن فكرة الكليب مستهلكة، كما أن الاكسسوارات التي استخدمها للظهور بشكل السلطان، كالتاج (مصنوع من قماش)، تبدو غير احترافية، في زمن تعرف فيه الكليبات تطورا كبيرا، أما بخصوص موضوع الأغنية فهو مستهلك كذلك، ومن طرف رمضان نفسه في أغان سابقة.

ويصعب على محمد رمضان انطلاقا عدد المشاهدات التي حصل عليها كليب سلطان في الليلة الأولى- لم يتجاوز نصف مليون مشاهد- تحقيق نفس النجاح الذي حققه مع لمجرد في كليب” إنساي” الذي وصل ل 174 مليون مشاهدة في ظرف 3 أشهر.