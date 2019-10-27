خوفا من وقوع كارثة.. منع عربات الوزن الثقيل من المرور فوق منشأة مائية -التفاصيل

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن عربات الوزن الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ممنوعة من المرور فوق المنشأة المائية على مستوى واد (أنكراف)، بالطريق الإقليمية رقم 1011 الرابطة بين أيت باها وأيت يحيى بإقليم اشتوكة إنزكان.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأحد، أن هذه المنشأة المائية تعرضت لبعض الأضرار التي تستدعي منع مرور عربات الوزن الثقيل فوقها.

ولضمان حركة سير هذه العربات، يتابع البلاغ، فإن تحويل الطريق ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 1009 بين آيت وادريم وأوكنز عبر تاركا نتوشكا.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، داعية إلى الاتصال بديمومة الوزارة، للمزيد من المعلومات، على الرقم 05.37.71.17.17 أو مصالحها بالإقليم على الرقم 06.79.82.25.03