كفر قرع: دعوات لمقاطعة حملة السلاح ومظاهرة احتجاجية الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد مجلس كفر قرع المحلي والقوى الوطنية والأطر الشعبية اجتماعا طارئا صباح اليوم، الأحد، وذلك في أعقاب جريمة قتل الشاب قاسم غاوي مساء أمس، السبت.

وناقش المجتمعون ازدياد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، وخطوات احتجاجية في أعقاب الجريمة بكفر قرع.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس المحلي في كفر قرع، المحامي فراس أحمد بدحي، وأعضاء المجلس، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وعدد من النواب العرب، وأعضاء اللجنة الشعبية في كفر قرع.

Advertisements

واتخذت عدة قرارات وخطوات احتجاجية بينها تظاهرات محلية في كفر قرع، وأخرى قُطرية، للضغط على الشرطة، للقيام بعملها لردع العنف والجريمة.

وقال رئيس مجلس كفر قرع المحلي في نهاية الاجتماع إنه "يجب على كل الأهالي في كفر قرع مقاطعة كل من يستعمل السلاح ويرفعه في وجه أبنائنا".

وأضاف أنه "سنكثف الجهود في المدارس وقسم التربية والتعليم في المجلس المحلي، وسننظم مظاهرة قُطرية ضد العنف والجريمة في كفر قرع يوم الجمعة المقبل".