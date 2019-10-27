شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أول فيديو لقتل زعيم داعش ابوبكر البغدادي بأدلب والان مع التفاصيل

بث التلفزيون الحكومي العراقي، الأحد، لقطات مصورة لما قال إنها غارة أميركية نُفذت في سوريا، واستهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ ويعتقد أنه قُتل فيها.

وأظهرت لقطات مصورة نهاراً حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء، كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.

ونقل التلفزيون العراقي عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد موقع البغدادي.

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وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لـ "رويترز"، في وقت سابق، إن البغدادي كان هدفاً للعملية التي جرت ليلاً، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيداً من داخل سوريا بمقتل البغدادي.

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