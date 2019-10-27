شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تفصح عن دورها في عملية قتل البغدادي والان مع التفاصيل
كشف جهاز الإستخبارات العراقية عن الدور الذي لعبه في العملية العسكرية الأمريكية التي أودت بحياة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي .
ونقلة وكالة الأنباء العراقية عن مصدر إستخباراتي رفيع، أن جهاز الإستخبارات قدم معلومات دقيقة ومهمة الى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول الى الإرهابي البغدادي وقتله .
وأكد المصدر قتل الإرهابي البغدادي وقيادات عراقية في تنظيم داعش الإرهابي في ادلب السورية .
كما أكد المصدر أن قيادات داعش ومعاونينهم واعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم .. مشيراً إلى مقتل ما يعرف بالمسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي في العملية الاميركية التي قتلت المجرم البغدادي .
فيما أشارت مصادر أمريكية إلى أن واشنطن قررت الإسراع في تنفيذ عملية قتل الإرهابي البغدادي خشية فقدان أثره .
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