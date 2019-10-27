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الاستخبارات العراقية تفصح عن دورها في عملية قتل البغدادي

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 كشف جهاز الإستخبارات العراقية عن الدور الذي لعبه في العملية العسكرية الأمريكية التي أودت بحياة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي .

 

ونقلة وكالة الأنباء العراقية عن مصدر إستخباراتي رفيع، أن جهاز الإستخبارات قدم معلومات دقيقة ومهمة الى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول الى الإرهابي البغدادي وقتله .

 

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وأكد المصدر قتل الإرهابي البغدادي وقيادات عراقية في تنظيم داعش الإرهابي في ادلب السورية .

 

كما أكد المصدر أن قيادات داعش ومعاونينهم واعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم  .. مشيراً إلى مقتل ما يعرف بالمسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي في العملية الاميركية التي قتلت المجرم البغدادي .

 

فيما أشارت مصادر أمريكية إلى أن واشنطن قررت الإسراع في تنفيذ عملية قتل الإرهابي البغدادي خشية فقدان أثره .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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