شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي : اتفاق الرياض سيوحد الجهود بإتجاه قطع يد إيران في اليمن والان مع التفاصيل
أكد السياسي الجنوبي، أحمد الصالح، أن إتفاق الرياض سيوحد جهود الجميع بإتجاه قطع يد إيران في اليمن .
وقال الصالح في تغريدة له بتويتر، "من المؤكد أن اتفاق الرياض سيعيد إتجاه بوصلة الجميع وسيوحد الجهود عسكريا وإعلاميا وسياسيا بإتجاه المعركة الرئيسية التي تدخل من أجلها التحالف وهي قطع يد إيران في اليمن" .
وأضاف "كما ان الوفاق السياسي بوابة لاستقرار المناطق المحررة وخلق نموذج حسن الناس في امس الحاجة له بعد معاناة الحرب" .
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