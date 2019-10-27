البغدادي وداعش.. البداية بالعراق والنهاية في سوريا

بالإعلان عن مقتله في سوريا خط أبوبكر البغدادي مصيرا يشبه مصير دولته المزعومة وتنظيمه البائد الذي ظهر في العراق وقضي عليه في سوريا.

ففي العام ذاته الذي شهد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب له في بلدة الباغوز السورية شهر مارس/آذار الماضي، لقي زعيم التنظيم الإرهابي المصير ذاته في محافظة إدلب السورية.

وعلى خطى داعش.. برز زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي في العراق ونال شهرة واسعة، ولا سيما بعدما أعلن في 2014 ما يسمى "دولة الخلافة" المزعومة في العراق.





ومنذ ظهوره الأشهر وهو يصعد منبر جامع النوري الكبير بمدينة الموصل العراقية عام 2014، ليعلن عن الخلافة المزعومة، يدور الكثير من الجدل حول شخصية أبوبكر البغدادي الذي أعلنت وسائل إعلام عالمية مقتله عدة مرات، ولكنه في كل مرة يظهر من جديد.

البغدادي الذي تمكن مع عناصر تنظيمه الإرهابي من السيطرة على الموصل والأنبار والفلوجة والرقة والحكسة ومنبج، ونشر أفكاره المتطرفة في الشوارع والمدارس والمؤسسات الحكومية بالمدن، لجأ فيما بعد إلى الهجمات الإرهابية والعودة عبر أطراف المدن المحررة.

تنظيم داعش أيضا أثار الكثير من الجدل منذ ظهوره في العراق، سواء بسبب بشاعة جرائمه وعمليات القتل الوحشية والجماعية التي ارتكبها، أو بسبب أفكاره المتطرفة وأسلوبه المتشدد.

وفي يونيو/حزيران عام 2014، سيطر "داعش" على ثاني أكبر مدينة في العراق، الموصل، وعمل على سرقة خزائن بنوكها، ومنازلها؛ حيث تشير تقديرات إلى استيلائه على مئات ملايين الدولارات من الأموال النقدية والذهب، قبل تحرير المدينة من التنظيم الإرهابي في ديسمبر/كانون الأول 2017.

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إبراهيم عواد البدري المولود عام 1971 لأسرة فقيرة في مدينة سامراء شمال بغداد، قتلته القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، في قرية باريشا بمدينة إدلب شمالي سوريا، خلال عملية إنزال لقوات النخبة بهدف القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي الشهير بـ"أبوبكر البغدادي".



وبدعم جوي من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة، كتبت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًّا نهاية سيطرة التنظيم الإرهابي في سوريا في 2019 بعد هزيمته في العراق عام 2017.

الإعلان عن مقتل البغدادي جاء بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن دحر التنظيم الإرهابي الذي ظل يحاول من خلال فلوله العودة للظهور في مناطق مختلفة من العالم بعمليات فردية أغلبها انتحارية.

ومنذ يوم 7 أغسطس/آب 2014، يشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حربا دولية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، معلنا توجيه ضربات مباشرة ضد أهداف التنظيم، إضافة إلى دوره الاستشاري في وضع خطط المعارك وتطويق المدن المحررة.





وسائل إعلام أمريكية عدة أكدت أن زعيم داعش استُهدف وقُتل على الأرجح في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، قبل ساعات من إعلان "مهم جدا" سيُدلي به الرئيس دونالد ترامب الأحد.

وفي السياق نفسه، أكدت مجلة نيوزويك أن المخابرات الأمريكية المركزية لم تبلغ تركيا بالعملية إلا عند بدئها؛ ما قد يشير إلى تخوف واشنطن من تسريب موعد العملية من أنقرة للبغدادي، وهو ما يرجح اتخاذه تركيا وجهة يهرب إليها مع أفراد أسرته.

وكانت مجلة "نيوزويك" قد نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي أن أبوبكر البغدادي قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء السبت في سوريا.

وأضافت المجلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تنفيذ المهمة قبل نحو أسبوع من حدوثها، وذلك بعد تقارير كشفت، مساء السبت، عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.