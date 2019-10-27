انتشار قوات مكافحة الإرهاب في بغداد لحماية المنشآت السيادية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الأحد، نشر قوات في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن نشر قواته جاء "لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية المظاهرات والمتظاهرين".

وأمس السبت، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية "لمتابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين".

كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت، الليلة الماضية، أن المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 63 وإصابة 2592 من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وفي السياق نفسه، تظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها بالعراق، الأحد، في منطقة حي الخضراء والعامرية والمنصور في بغداد في مشهد غير مسبوق لدعم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

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وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن الطلبة حملوا حقائبهم الدراسية وأعلام العراق فيما سارت عجلات القوات الأمنية بجانب المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات لدعم مطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات واستنكار سقوط ضحايا ومصابين.

وحسب الشهود، طافت مظاهرات مماثلة لطلبة الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في مناطق متفرقة من بغداد لتأييد مطالب المتظاهرين حاملين أعلام العراق.

وما زال المئات من المتظاهرين يعتصمون في سرادق تحت نصب الحرية تحت إجراءات أمنية مشددة.

وأدت عملية إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد إلى حصول حالات زحام شديد للسيارات عند الساعات الأولى لبدء الدوام الرسمي.

وكان شهود عيان أفادوا بمقتل 7 متظاهرين بعد أن فتح عناصر بمنظمة بدر الموالية لإيران الرصاص على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المقر، الليلة الماضية، في محافظة بابل (100 كم جنوبي بغداد).

وأوضح الشهود أن مجموعة أخرى من المتظاهرين أقاموا سرادق اعتصام قبالة مبنى مجلس محافظة بابل ورفعوا لافتة كتب عليها "المبنى مغلق بأمر الشعب" ومنعوا دخول أعضاء مجلس المحافظة والموظفين إليه.

وما زالت إجراءات حظر التجوال سارية المفعول في عدد من المحافظات فيما قامت محافظة كربلاء بإنهاء حالة حظر التجوال.