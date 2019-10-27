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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يكشف تفاصيل مقتل البغدادي
الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب سيلقي بيان تفاصيل مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، من غرفة الاستقبال الدبلوماسية في البيت الأبيض.
ومن المعتاد أن يلقي ترامب بياناته من الحديقة الخلفية للبيت الأبيض، أو من على حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر".
وتابعت أن السبب وراء انتظار ترامب من أجل الإعلان عن تفاصيل العملية العسكرية هو أن الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، وفقًا لما كشف عنه مسئول في البيت الأبيض.
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤكد نهائيًا على مقتل البغدادي، إلا بعد إجراء اختبار الحمض النووي والبيومتري لجثمان زعيم الإرهاب في العالم.
وكانت القوة الأمريكية "دلتا فورس"، سحبت جثامين كافة من قتلوا في المعركة وعلى رأسهم البغدادي وإثنين من زوجاته وحارسه وشقيقه، بينما لم يصاب الأطفال الذين كانوا موجودين بأي ضرر.
وأكدت الشبكة أن القوات الأمريكية قامت بتدمير كافة الطرق المحيطة بالمكان الذي كان يخبئ به البغدادي، حتى لا تصل له أي إمدادات سريعة أو يتمكن من الهرب.
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