الشرطة الإسبانية تحاول تفريق محتجين انفصاليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

حاولت الشرطة الإسبانية، التي تحمل دروعاً وأسلحة ويدعمها عشرات من مركبات مكافحة الشغب تفريق محتجين مطالبين باستقلال كاتالونيا في ساعة متأخرة من السبت، بعدما تجمهروا أمام مقر الشرطة بوسط مدينة برشلونة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية الشرطة المسلحة بهراوات تشق طريقها وسط الحشد الذي قدر بالآلاف بينما رد المتظاهرون برشقها بالحجارة. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "لافانغوارديا" إن "ما لا يقل عن محتجين اثنين اعتقلا. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الاشتباك أدى لسقوط جرحى. وجاء تحرك الشرطة بعد مواجهة استمرت ساعتين رشق خلالها المتظاهرون أفراد الشرطة بزجاجات وطلقات مطاطية. واستمر حشد كبير من المحتجين في التجمع حول مقر الشرطة بعد مرور نحو نصف ساعة على التحرك الذي قامت به الشرطة.

