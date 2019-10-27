العراق: الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر ستتحول للمعارضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت أنها ستتحول للمعارضة. وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحافي إن "كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاماً داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين". ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.





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