شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: ترامب سيلقي "بياناً مهما" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش). ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى. وكان ترامب قد في تغريدة في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو". ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.





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