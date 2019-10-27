- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس حكومة أثيوبيا يندد بـ"محاولة لإثارة أزمة عرقيّة ودينيّة" في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
ندّد رئيس الحكومة الأثيوبيّة الحائز نوبل للسّلام أبي أحمد، السّبت بـ"محاولة لإثارة أزمة عرقيّة ودينيّة"، وذلك بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 67 شخصاً هذا الأسبوع خلال تظاهرات. وقال رئيس الوزراء في أوّل تصريح له منذ اندلاع المواجهات، إنّ "الأزمة التي نعيشها قد تزداد إذا لم يتّحد الأثيوبيّون". أضاف: "سنعمل بلا كلل لضمان تحقيق العدالة وتقديم الجناة للعدالة". وأشار إلى أنّ "هناك محاولة لتحويل الأزمة الحاليّة إلى أزمة عرقيّة ودينيّة". وقُتل 67 شخصاً في منطقة أوروميا الأثيوبيّة هذا الأسبوع، خلال احتجاجات ضدّ رئيس الحكومة، تحوّلت الى اشتباكات اتنية، بحسب ما ذكرت الشرطة الجمعة. واندلعت أعمال العنف الأربعاء في العاصمة أديس ابابا قبل أن تمتدّ إلى منطقة اوروميا إثر نزول أنصار المعارضة للشّارع وحرق إطارات سيّارات وإقامة حواجز وسدّ طرق في مدن عدّة. وأعلنت وزارة الدّفاع من جهتها الجمعة نشر جنود في سبع مناطق ما زال الوضع فيها متوتراً. وكان للمعارض جوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت الى الاطاحة بسلف ابيي وتعيين الاخير في أبريل 2018 رئيسا للحكومة وهو اصلاحي من اتنية اورومو.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة أثيوبيا يندد بـ"محاولة لإثارة أزمة عرقيّة ودينيّة" في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.