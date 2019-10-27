أمريكا تطالب كوريا الجنوبية بإعادة النظر في قرار الانسحاب من اتفاق عسكري مع اليابان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي ديفيد ستيلويل إن الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية أن تعيد النظر في قرارها بالانسحاب من اتفاقها العسكري مع اليابان، حسبما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الأحد. وأوردت الصحيفة أنه من المقرر أن ينتهي اتفاق الأمن العام للمعلومات العسكرية في 22 نوفمبر المقبل، وتريد اليابان والولايات المتحدة تجديد إبرام الاتفاق من أجل التعامل مع عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وغيرها من التهديدات. وأوضح المسؤول الأمريكي أنه على اليابان وكوريا الجنوبية تجاوز الخلافات التي دفعت سؤول إلى إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية، معتبراً أنه يتعين إعادة النظر في القرار، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ستواصل تشجيع هذين الحليفين المهمين لحل الخلافات الثنائية".
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