الصومال تنتفض.. مطالبات بإسقاط النظام ورحيل قطر وتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

كتبت- أماني عزام

لليوم التالي على التوالي خرجت مظاهرات حاشدة في الصومال، ضد ممارسات النظام، والرئيس الصومالي عبدالله فرماجو.



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وتستمر التظاهرات في العاصمة الصوماليه مقدشيو لليوم التالي على التوالي، حيث تجمع المتظاهرون قرب سفارة قطر في العاصمة كيلوا خمسة.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات، وقاموا بإغلاق شوارع العاصمة الصوماليه مقدشيو، بطالبين بالتصدى لفساد النظام والحكومة ورحيل النظام ومحاكمة كل من ثبت بتورطه في سرقة أموال الشعب وتقديمهم للعدالة.

وشدد المتظاهرين، على ضرورة الإطاحة بالنظام الحاكم وطرد قطر وتركيا من الصومال.