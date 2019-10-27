الجيش الليبي: حسم معركة طرابلس بات وشيكاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

قال قيادي بارز في الجيش الوطني الليبي، إن قواته تتجه لحسم معركة تحرير العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة "الوفاق". وأوضح المسؤول العسكري، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن سيطرة وحدات الجيش على منطقتي الأحياء البرية والكزيرما، جنوب العاصمة، تعني تقدم القوات حسب الخطة الموضوعة لتحرير المدينة، مقابل دحر الميليشيات وإجبارها على التخلي عن مواقعها. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن "المعركة النهائية اقتربت بالفعل، والاجتياح قريب، وسيكون هناك تغيير جذري في الميدان، وربما خلال فترة قصيرة جداً ستنتهي هذه الحرب لصالح قوات الجيش". ولفت إلى "نجاح قوات الجيش في إبعاد قوات العدو عن مطار طرابلس الدولي المهجور حالياً، والذي اعتادت هذه الميليشيات على تهديده من وقت لآخر".

