روكز يرد على نصرالله: الاحتجاجات ليست مرتهنة للخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

هاجم النائب اللبناني شامل روكز الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الذي "خوَّن" التظاهرات واعتبرها "مرتهنة للخارج". وقال النائب روكز في حديث لوكالة "الأناضول"، إن "الحراك الشعبي والاحتجاجات التي تشهدها لبنان مرتهنة للظلم والإجحاف الحاصل بحق المواطن"، مشدداً على أن "الثورة مرتهنة للظلم والإجحاف الحاصل بحق المواطن، والظروف القاسية التي حلت بلبنان ومستقبل شبابه". واعتبر روكز، أن الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين الماضي، "غير كافية"، مشيراً أنه ينقصها تعديلات عديدة، أبرزها فصل النيابة عن الوزارة. أما عن خيار التوجه إلى تعديل وزاري، فأجاب روكز، "النتيجة هي نفسها، فالوجوه لن تتغير، على الحكومة أن تتجه إلى خيار اختصاصيين أصحاب نزاهة وقدرة على انتشال الواقع الذي يحل على لبنان، والأهم أن يكون هناك تفاهم بين رئيسي الحكومة والجمهورية في هذا المجال، خارج عن التجاذبات السياسية الحاصلة". وختم النائب روكز قائلاً، "صوت الناس وصوت الشعب اللبناني هو صوت مقدس، وعلينا الاستماع إليه نحن كنواب".

