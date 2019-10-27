الزعتر: هل أفصحت تركيا عن مكان البغدادي مقابل السكوت عن أطماعها شمال سوريا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن العزاء في تركيا بعد مقتل الإرهابي أبوبكر #البغدادي.



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ولفت إلى أن تركيا لعبت دوراً في تنامي قوة داعش الإرهابية ووفرت الممر الأمن لوصول ما يقارب 30 الف عنصر إرهابي إلى #العراق و #سوريا عبر البوابة التركية ، ووفرت لعناصر داعش العلاج المجاني، وساهمت في نقل العتاد والمعدات للتنظيم الإرهابي.

وأضاف متسائلا: هل مقتل البغدادي جزء من عملية تنازلات تركية - أمريكية ، مقابل موافقة ـمريكا على المنطقة الأمنة في سوريا التي تنظر لها تركيا بأنها الطريق نحو تحقيق أطماعها في شمال #سوريا؟.

وتابع: هل تم ذلك مقابل أن تفصح أنقرة عن مكان البغدادي للقوات الأمريكية بخاصة وأن العلاقة بين أردوغان وداعش لا يمكن إنكارها.