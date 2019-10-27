شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لتشكيل لجنة صياغة التقرير النهائى بشأن "التجارب السريرية" آخر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"التجارب السريرية"، ستعقد اجتماع آخر نوفمبر المقبل لإعداد التقرير النهائى.
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستجتمع لتشكيل لجنة صياغة مُصغرة، لإعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على جلسة البرلمان، للاستماع إلى ملاحظات الأعضاء، والتصويت النهائى عليه.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن اللجنة قد أرسلت خطاباً إلى رئيس الوزراء، تطلب فيه عدد من الملاحظات، منها تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الاعتراضات.
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