كأس “كاف”.. نهضة بركان يواجه فريقا لم يخسر على أرضه قاريا هذا الموسم

يحل فريق نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على فوسا جونيور من مدغشقر، برسم ذهاب الدور 32 من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ويبحث أبناء طارق السكتيوي عن العودة بنتيجة إيجابية، تمكنهم من مناقشة مباراة العودة بأريحية نسبية، في أفق ضمان التأهل إلى مجموعات الكأس القارية.

ويسعى الفريق البرتقالي إلى هزم منافسه الملغاشي، الذي لم يخسر على أرضه هذا الموسم على الصعيد القاري، علما أن النادي يلعب كأس “كاف”، بعد مغادرته دوري أبطال إفريقيا من دور قبل المجموعات.

وخاض فوسا جونيور مباراتين في ميدانه في دوري الأبطال، وتغلب في الأولى على بومبلوموس من المورشيس بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في الثانية مع “تي بي مازيمبي الكونغولي بدون أهداف.

ويتطلع ممثل كرة القدم الوطنية، إلى تجاوز خصمه، والذهاب بعيدا في كأس “كاف”، على غرار النسخة الماضية، التي بلغ مباراتها النهائية، إذ خسرها بركلات الترجيح ضد الزمالك المصري، مع العلم أن الفريق البركاني فاز ذهابا بهدف نظيف، وهي النتيجة، التي نجح النادي المصري في تحقيقها خلال الإياب، قبل أن تبتسم له ركلات الحظ.