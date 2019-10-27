بدلات عسكرية وخراطيش نارية وزواق مطاطية.. شبكة دولية إجرامية تستنفر الأمن

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة للصيد بدون رخصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز بندقيتين للصيد و53 خرطوشة نارية، وبدلات عسكرية أجنبية، وستة سيارات، وأربعة زوارق مطاطية مصحوبة بمحركات، وسبعة مصابيح يدوية وثلاثة كواشف ضوئية، وهاتف ثريا يعمل بالساتل، وجهازين للاتصال اللاسلكي، علاوة على حاويات مملوءة بحوالي 1000 لتر من مادة البنزين.

وأضاف المصدر، أن إجراءات التفتيش مكنت أيضا من العثور بحوزة المشتبه فيهم على 760 كيلوغرام من مادة التبغ المهرب (المعسل)، و22 من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، و22 صفيحة خاصة بالسيارات وأخرى خاصة بالقوارب، وأربع معدات لتحديد المواقع، ومنظار، بالإضافة إلى ستة مطفآت للحريق.

وسجل البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.