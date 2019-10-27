قال الفنان المصري، أحمد وفيق، أخيرا، إنه دأب على زيارة المغرب عدة مرات في السنة، قد يصل عددها 6 مرات، وهو ما يعكس علاقته الاستثنائية بالمملكة.
وتحدث وفيق لـ”اليوم24″، عن أن أول زيارة له للمغرب كانت هدية من والده بعد نجاحه في الثانوية العامة، ومنذ ذلك الحين وهو يزوره باستمرار.
وأشار أحمد وفيق، الذي يشارك في مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، أن زوجته الفرنسية، تنحدر من أصول مغربية، وهو ما يعمق علاقته بهذا البلد.
وأضاف وفيق أن المغرب يشكل بلدا مميزا لدى جميع المصريين حتى المواطن البسيط، إذ يعتبره بلدا أتى منه أولياء الله الصالحين.
ووجه وفيق في نهاية حديثه عن المغرب، كلمة إلى جمهوره المغربي، مستخدما عبارات من الدارجة المغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحدث بالدارجة.. الفنان المصري أحمد وفيق: أزور المغرب 6 مرات في السنة.. هو بلد أولياء الله الصالحين – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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