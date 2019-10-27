طقس الأحد.. سحب منخفضة مع نزول زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح قرب السواحل الشمالية وستكون مرفوقة ببعض الكتل الضبابية المحلية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا خلال الزوال، مع نزول قطرات مطرية متفرقة شمال البلاد.

وستصبح السماء غائمة في غالب الأحيان خلال الليلة الموالية، حيث ستعطي قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة فوق السواحل والسهول وشمال اسفي وبالسايس و بالأطلس المتوسط، في حين سيكون الطقس مستقرا بباقي المناطق مع سماء قليلة السحب وأجواء نسبيا حارة جنوب البلاد، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى معتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية ما بين 10 و16درجة بالشمال والواجهة المتوسطية والسايس و بالجنوبي الشرقي وما بين 16 و22 درجة بالوسط وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية و ستكون ما بين 22 و28 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ، ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وما بين 25 و31 درجة بالسايس وبالريف وبالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطي وبهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وبالجنوب الشرقية وما بين 31 و36 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 36 و41 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق الاخرى.